Un sannita sulla strada della Strega | Enrico ‘racconta’ Alessio Curcio | “Ci terrà a fare bene”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa maglia delvento l’ha sognata, ci ha sperato ma il destino ha scritto un finale diverso e lunedì sfiderà per la seconda volta in stagione i giallorossi. Lo farà nello stadiosua città, al “Ciro Vigorito“, dove scenderà in campo con addosso la magliaCasertana.vivrà una giornata particolare nell’atteso derby tra le formazioni di Auteri e Cangelosi. Nove gol in stagione ne fanno il miglior marcatore dei falchetti e il pericolo numero uno per la, la squadra in cui ha militato un altro, il cugino. Una stagione in giallorosso, quella 2005/06, l’ultima inaugurata prima dell’avvento dei fratelli Vigorito. Un’annata che definire tribolata sembra un eufemismo. “L’emozione resta, ...