Un posto al sole | trama 19 gennaio 2024 | tensione al Vulcano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Momenti di grandead Unal, come si evince dalladi venerdì 19. All'interno del Caffè, infatti, si presenteranno dei clienti dall'aria poco raccomandabile che turberanno la serenità del locale. L'atmosfera, a quel punto, si farà molto tesa, ma l'intervento risoluto e tempestivo di Nunzio riuscirà a ripristinare l'ordine al. Il giovane chef, tuttavia, si ritroverà inaspettatamente in pericolo proprio a causa dei clienti che ha allontanato. Cammarota, in particolare, subirà un durissimo pestaggio e verrà trasferito al pronto soccorso. Intanto, Roberto sarà sempre più deciso a fare la guerra a Raffaele. L'imprenditore, in particolare, sarà insofferente rispetto all'atteggiamento ostile del portiere ...

Non solo, perché Jannik sta giocando molto meno rispetto ai suoi diretti rivali per unin ... Adoro le condizioni anche oggi, perché non c'era né vento né. Quindi è stato, per me, un po' più ...La storia arriva da Lucca e a raccontarla èE., quarantenne trapiantata in città dal Sud ... Sono arrivata lì col mio compagno alle 20.30 e, mentre lui prendeva, sono entrata da sola nel ...Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli ...Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 19 gennaio 2024 Momenti di tensione al Caffè Vulcano per via di alcuni clienti non troppo ...