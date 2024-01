Un posto al sole | anticipazioni 19 gennaio | Nunzio alle prese con la gestione del locale

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La puntata di Unalin programma venerdì 192024, vedrà protagonistachiamato a dover fare i conti con alcuni malviventi che già in passato avevano creato non pochi problemi al Caffé Vulcano. Diego sarà deluso da quanto appreso riguardo al passato di Ida, tornato dal viaggio in Polonia, avrà modo di metabolizzare la situazione insieme a suo padre visibilmente arrabbiato per il comportamento poco leale adottato da Maria e Roberto nei loro confronti. Scopiamo qualche dettaglio in più riguardo ciò che accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Unal, soap targata Rai Tre che quest’anno ha tenuto compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia anche durante il periodo natalizio. Unal, ...