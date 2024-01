“Un commento di troppo” | cosa ci insegna la storia di Giovanna Pedretti

L’avvocato Silvano Sacchi racconta dell’opera di formazione e sensibilizzazione che da oltre due anni svolge in alcuni istituti cittadini e non per ... (bergamonews)

La procura usa ancora tutte le cautele del caso, per adesso filtra solo un: " Per le ... qualcuna turbolenta: con un ex c'erano stati problemi , qualche lite di, era venuta la polizia, ...... perchéspesso in tv ci sono persone che vogliono portare alla lite e soprattutto messaggi che non appartengono ai telespettatori'. Questo ildella vice presidente del gruppo ...Il rapporto con la comunicazione digitale sta diventando sempre più complesso. I social sono diventati un surrogato della realtà, forse addirittura sta accadendo il contrario. La vita reale sta regred ...Arriva l’auspicata condanna, forte, senza sconti, coniugata con parole dure di indignata risposta all’episodio di Acca Larentia, che smaschera il perché dell’assodante silenzio di chi governa l’Italia ...