Ultime Notizie Roma del 19-01-2024 ore 17 | 10

(Di venerdì 19 gennaio 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura aiuti ribelli yemeniti rivendicano attacco dietro la nave americana affermano di aver lanciato missili contro la petroliera di averla colpita le forze armate yemenite confermano che una ritorsione gli attacchi americani e britannici inevitabile che qualsiasi nuova aggressione non rimarrà impunita si legge in una dichiarazione dei ribelli gli Stati Uniti attraverso il comando centrale confermano che i terroristi sostenuti dall’iran Hanno lanciato due missili balistici non sono stati segnalati feriti o danni l’equipaggio ho salvato inizi di colpire l’acqua vicino alla nave Intanto sul conflitto a Gaza e scontro tra l’amministrazione americana il primo ministro italiano Netanyahu sulla terra e sulla creazione di uno Stato ...