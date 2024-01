Ultime Notizie Roma del 19-01-2024 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti bocce limite dei 30 km orari entrata in vigore in tutta la città di Bologna non avere una scelta ragionevole Perché i problemi per i cittadini in particolare per i lavoratori rischiano di essere superiori benefici per la sicurezza stradale scrive il mittente in una nota Maria Antonietta papà Nicola 42 anni trovata morta a mercoledì nel letto della tua casa Trento non sarebbe stata uccisa l’auto ti avrebbe allontanato i sospetti del femminicidio anche se mancano ancora gli esiti degli esami tossicologici esclusa la presenza sul corpo della donna di ferite e traumi riconducibile un’aggressione la donna potrebbe essere stata vittima di un malore improvviso a Taranto monta la protesta delle imprese che lavorano collettiva ...