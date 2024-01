Ultime Notizie Roma del 19-01-2024 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)dailynews radiogiornale venerdì 19 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale studio in Italia italiani avrebbero riesumato corpino cimitero palestinese hd11 nel sud della striscia di Gaza alla ricerca di ostaggi italiani morti lo scriverà CNN che cita una fonte delle forze di difesa dello stato ebraico l’emittente statunitense ha diffuso il filmato in cui si vedono delle tombe rotte addirittura con resti umani esposti dopo un’operazione militare nella zona in cui sarebbero stati usati per diventare le sepolture e ricorda che l’attacco intenzionale è un cimitero può costituire un crimine di guerra del Tito non è divertente un obiettivo militare in relazione al periodono Bisogna accontentare il reato di apologia del Fascismo previsto dall’articolo 5 della legge scelba questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione che era annullato la ...