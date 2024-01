UFFICIALE | Okada lascia la NJPW | match di addio e scenari futuri

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Clamorosa novità resadalla New Japan Pro Wrestling. Kazuchikala compagnia di cui era la principale stella. Un fulmine a ciel -quasi- sereno, dato che si sapeva che il suo contratto fosse prossimo alla scadenza. La rottura arriva però abbastanza inaspettatamente, considerando il fortissimo legame tra lui e la New Japan. Secondo Fightful la separazione è arrivata al termine di una riunione in cui le parti hanno esposto i loro programmi. Si è trattato di una separazione con toni amichevoli e con grande apertura per il futuro. La New Japan ha ufficializzato l’del wrestler scusandosi con i fan che pensavano di vederlo negli show che andranno oltre il mese di gennaio. Il 7 volte campione del mondo lascerà la New Japan ufficialmente il 31 gennaio ma pare che ...