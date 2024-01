UFFICIALE – La SSC Napoli annuncia l’acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge

Notizie Calcio Napoli - "From Belgium to Napoli. Welcome Cyril" , così laNapoli , dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis , ha ufficializzato l'acquisto di Ngonge. Post Instagram condiviso dal giocatore anche sul suo stesso profilo dove spunta, tra i tanti, un commento ...'LaNapoli ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge dal Verona. Il neo attaccante azzurro avrà il numero di maglia 26'. Così il Napoli sul proprio sitoannuncia l'acquisto ...La SSCNapoli ha ufficializzato l'acquisto di Cyril Ngonge attraverso un comunicato, dal quale si apprende anche che Ngonge indosserà la 26 ...Calciomercato Napoli, a pochi giorni dalla gara contro la Lazio di campionato il tecnico può usufruire di un nuovo arrivo Oltre la Supercoppa il Napoli lavora anche per il calciomercato, con la ...