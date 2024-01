Udinese-Milan | Cioffi | “Partita difficile | la vittoria dell’andata è il passato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il, il tecnico dell’Gabrieleha parlato delle insidie che attendono la propria squadra: “Ci aspetta una, in cui avremo un margine d’errore bassissimo. Il gruppo è concentrato, ha voglia di fare e non si lascia distrarre dal mercato. Affronteremo una squadra forte e capace di supplire alle assenze con grande qualità. Dovremo aggredirla alta, ma neanche da portarsi in porta. Vogliamo rendere soddisfatti società e tifosi, lafa parte del“.si è poi soffermato sui singoli: “Payero ha recuperato, mentre Davis non ci sarà per un affaticamento. Silvestri? La mia opinione non è cambiata, ma in porta gioca ...