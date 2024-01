Ucraina-Russia | paesi baltici preparano difesa anti-Putin al confine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Vladimirminaccia Lituania, Lettonia e Estonia. Inon perdono tempo e avviano la costruzione di difese comuni ai confini con lae la Bielo. Le parole del leader del Cremlino, che recentemente ha definito i''una minaccia'' per la sicurezza della, non sono passate inosservate. Le

In un contesto geopolitico già teso, Vladimir Putin, presidente di una Russia più che mai in vantaggio nel conflitto con l'Ucraina, sembra essere ... (ilgiornaleditalia)

In un contesto geopolitico già teso, Vladimir Putin, presidente di una Russia più che mai in vantaggio nel conflitto con l'Ucraina, sembra essere ... (ilgiornaleditalia)

Dall'inizio della guerra tra, nel febbraio 2022, hanno sostenuto con convinzione Kiev fornendo aiuti. Il sostegno è stato ribadito la scorsa settimana quando il presidente ucraino , ..."Alla luce dell'aggressione dell'da parte della, è molto importante portare avanti la nostra cooperazione. La solidarietà tra i Paesi baltici deve essere più forte che mai ", ha detto ...Di Redazione Online Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 18 gennaio, in diretta. Kiev accusa: «Nel 2023 la Russia ha ricevuto quasi 3 miliardi di dollari in componenti… Leggi ...Il titolare degli Esteri e segretario FI: pronti a una missione difensiva per proteggere il commercio. "Nostri soldati nella Striscia Sì, sotto l’egida Onu, ma non prima della fine delle ostilità" ...