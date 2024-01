Ucraina-Russia | paesi baltici preparano difesa anti-Putin al confine

In un contesto geopolitico già teso, Vladimir Putin, presidente di una Russia più che mai in vantaggio nel conflitto con l'Ucraina, sembra essere ... (ilgiornaleditalia)

In un contesto geopolitico già teso, Vladimir Putin, presidente di una Russia più che mai in vantaggio nel conflitto con l'Ucraina, sembra essere ... (ilgiornaleditalia)

... il pericolo - al netto della- viene da Donald Trump , Javier Milei e Bolsonaro. Gente che ... Primo: il Pd ha sempre votato a favore dell'invio di armi all', Stato aggredito, dunque non ...Dall'inizio della guerra tra, nel febbraio 2022, hanno sostenuto con convinzione Kiev fornendo aiuti. Il sostegno è stato ribadito la scorsa settimana quando il presidente ucraino, ...della Russia e di tutto ciò che è russo da parte nostra non ha nulla a che vedere con la Russia in sé e ancor meno col sostegno all'Ucraina, ma risponde a logiche completamente interne - interne alla ...(LaPresse) Il presidente francese, Emmauel Macron, è tornato a parlare del conflitto in Ucraina sottolineando che un'eventuale vittoria ...