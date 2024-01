Ucraina | Kiev | ' 374 520 militari russi morti da inizio guerra'

Biden: "Americani con" "Penso che la stragrande maggioranza dei membri del Congresso sostenga gli aiuti all'. La questione è se una piccola minoranza sosterrà o meno gli aiuti, il che sarebbe un disastro". La ...La credibilità di questa pretesa è pari a quella di Vladimir Putin (che dall'Iran acquista missili e droni che lancia sull') quando afferma di aver attaccatoper difendersi dall'Occidente:...Mosca, 19 gen. (Adnkronos) - Un drone delle forze armate ucraine è stato intercettato dai sistemi di difesa russi nella regione di Bryansk e, una volta distrutto, ha sganciato munizioni su un deposito ...Johnson, che pure ha ammorbidito rispetto al passato le sue posizioni su Kiev, sa di non poter cedere di fronte alle ... dell’immigrazione e per sbloccare gli oltre 60 miliardi di dollari per ...