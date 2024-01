' Tv7' | a mezzanotte una nuova puntata | ecco le anticipazioni dei reportage di venerdì 19 gennaio 2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024)19, asu Rai 1 nuovo appuntamento con Tv7. In questo numero: ILVA AL BIVIO - Giorni decisivi per l'ex Ilva di Taranto, tra amministrazione straordinaria, socio pubblico (...

Venerdì 19 gennaio, asu Rai 1 nuovo appuntamento con. In questo numero: ILVA AL BIVIO - Giorni decisivi per l'ex Ilva di Taranto, tra amministrazione straordinaria, socio pubblico (Invitalia) e ...Pochi giorni fa la decisione della Corte d'Appello di Brescia di dare il via libera all'esame della richiesta di revisione del processo. Venerdì 12 gennaio asu Rai 1,presenta, con un documento in esclusiva, l'analisi dei nuovi elementi, secondo la difesa, a favore di Olindo Romano e Rosa Bazzi e i dubbi sulle prove a loro carico nei primi ...“Rambo II”, alle 21.25 su Italia 1 il secondo fortunato capitolo della saga con Sylvester Stallone. Ecco la trama.Venerdì 19 gennaio, a mezzanotte su Rai 1 nuovo appuntamento con Tv7. In questo numero: ILVA AL BIVIO - Giorni decisivi per l’ex Ilva di Taranto, tra amministrazione straordinaria, socio pubblico (Inv ...