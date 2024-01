Tuttosport – ora il Napoli in finale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) 2024-01-19 23:51:12 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: RIAD (Arabia Saudita) – Sarà l’Inter di Simone Inzaghi – che avrà così la possibilità di diventare l’allenatore più vincente della storia della competizione – a giocarsi ladi Supercoppa Italiana contro il, che ha travolto ieri la Fiorentina. I nerazzurri si sono imposti all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, con il punteggio di 3-0 contro la Lazio di Maurizio Sarri: di Marcus Thuram al 17?, Hakan Calhanoglu su calcio di rigore al 49? e Frattesi all’87’ le reti che hanno deciso l’incontro. La cronaca Inzaghi sceglie l’undici che ha schiantato il Monza, Sarri lancia Immobile dall’inizio al centro del tridente completato da Pedro e Felipe Anderson. L’Inter è padrona del campo dai primi minuti e Thuram ha subito due ...

Dopo il convincente successo del Napoli, tocca ad Inter e Lazio. La squadra di Inzaghi affronterà i biancocelesti di Sarri per raggiungere i partenopei in finale di Supercoppa Italiana ed ottenere il primo trofeo della stagione. Mancava solo l'ufficialità per Cyril Ngonge -inseguito a lungo dalla Fiorentina nonostante le smentite di ieri del dg Barone - al Napoli. Visite già fatte e valigia pronta. Stefano Salndin, a TvPlay, ha parlato dei meriti che hanno Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli nella rinascita della Juve Il giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin, ai microfoni di TvPlay, ...