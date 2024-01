Tuttosport – la domanda di Cannavacciuolo a Iuliano

Leggi su justcalcio

2024-01-19 MasterChef 13, il ritorno di Davide Scabin La sesta puntata di MasterChef 13 è iniziata con una Mistery Box colorata di rosso, definito da Barbieri "Il colore del pericolo. Ad affiancare i giudici è stata una vecchia conoscenza del programma: Davide Scabin. Sotto la scatola, c'era il piatto forse più rappresentativo dello chef piemontese, ovvero il Cyber Egg (un uovo con caviale, pepe e vodka avvolto in una pellicola trasparente, da aprire con un bisturi). L'iconica preparazione è servita solo da ispirazione agli aspiranti chef, chiamati ad utilizzare e far emergere tutta la loro fantasia e creatività partendo da un uovo di gallina. Ad eccellere in questa prima prova è stata Debora, che ha presentato una cyber salad: tutti i sapori di un'insalata e un tuorlo ...