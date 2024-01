Tutte le novità dell’XBox Developer_Direct 2024

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Giovedì 18 gennaio alle 21 ora italiana, è andato in onda il primo evento dell’anno del mondo gaming, rivolto ad appassionati e giocatori, che annuncia le prossime uscite dell’universo Microsoft. In meno di un’ora i giocatori di Xbox e PC hanno visto annunciati, con effettive date di pubblicazione, cinque nuovi giochi, più un annuncio conclusivo. L’evento è stata anche un’occasione per ricordare ai fan le case di sviluppo acquisite da Microsoft, come Bethesda e SQUARE ENIX. “Avowed”: disponibile da autunno, è un gioco di ruolo d’azione fantasy sviluppato da Obsidian. Una minaccia, la “piaga spirituale”, sarà il motivo che porterà il protagonista a combattere ed esplorare il mondo di gioco, combinando magie, armi da fuoco ed armi bianche in un combattimento in tempo reale contro avversari che promettono di rispondere attivamente, adattandosi e usando strategie ...