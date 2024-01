Tunisia vs Mali – probabili formazioni

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lacerca una risposta alla sconfitta iniziale in Coppa d’Africa quando affronta ilallo Stadio Amadou Gon Coulibaly sabato 20 gennaio. Le Aquile di Cartagine sono state sconfitte martedì dalla Namibia, mentre la nazione dell’Africa Occidentale ha ottenuto una vittoria di routine contro il Sudafrica nel primo turno del Gruppo E. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLadoveva fare piazza pulita della Namibia, ma ha subito una sconfitta contro la nazione dell’Africa meridionale. La sconfitta è stata meritata, con la nazione meno accreditata che ha creato una miriade di occasioni da gol prima di passare in vantaggio ...

Iltornerà a giocare sabato 20 gennaio contro laSudafrica spreca,festeggia . Burkina Faso, Traoré eroe allo scadere ., che flop! Namibia fa la storia. Sulla carta non c'era partita, ma nel calcio è il campo l'unico padrone e nei ...Due giocatori del Mali hanno la malaria, a confermarlo è lo stesso ct della nazionale Éric Chelle. I due calciatori sono Yves Bissouma, centrocampista classe '96 del Tottenham, e Moussa Diarra, ...StampaDopo Cabral, anche Lassana Coulibaly ha debuttato con un successo nella Coppa d’Africa 2024 in corso di svolgimento in Costa d’Avorio. Il centrocampista della Salernitana è entrato nella ripresa ...