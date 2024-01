Trump | escludermi dal voto 2024 priverebbe dei diritti civili decine di milioni di americani

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo scontro politico negli USA passa dalle aule dei tribunali. Donaldha avvertito la Corte Suprema che, se sarà escluso dal, si scatenerà “il caos in tutta la nazione”. La magistratura negli Stati Uniti si sta dimostrando sempre meno imparziale e c’è la sensazione palpabile che sia strumentalizzata dai democratici di Biden. Gli avvocati disi stanno battendo per sostenere la legittima immunità dell’ex presidente Donald. “daldeididi”, ha aggiunto il tycoon.

