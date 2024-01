Trieste | poliziotti uccisi | giudici ' Meran è ancora pericoloso | resta in Rems'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (Adnkronos) - La corte d'assise d'appello diha deciso di confermare, dopo aver consultato nuovamente lo psichiatra Francesco Piani, per un aggiornamento rispetto al precedente incarico peritale, la pericolosità sociale di Alejandro Augusto Stephan, assolto in primo grado e in appello per vizio totale di mente per l'omicidio deiPierluigi Rotta e Matteo Demenego in servizio alla questura triestina e per il quale è stata applicata la misura di sicurezza del ricovero in unaper almeno 30 anni. Secondo l'esperto le condizioni cliniche del 33enne di origine domenica sono "notevolmente migliorate" dopo l'inserimento nella struttura di Santa Maria di Calice di Cornoviglio, in provincia di La Spezia, e "la possibilità di trattamenti farmacologici e psicosociali adeguati e ...