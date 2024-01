Trento | donna trovata morta nel letto | esclusa l' ipotesi dell' omicidio

Una donna di 42 anni questa mattina è stata trovata morta nel suo appartamento a Trento , tra via Vicenza e via Padova, nelle vicinanze dell’ingresso ... (ildifforme)

Maria Antonietta Panico non è stata uccisa: l'esito dell'autopsia Maria Antonietta Panico , ladi 42 anni trovata morta mercoledì nel letto della sua casa a, non sarebbe stata uccisa. Lo riporta Tgcom24 . L'autopsia avrebbe allontanato i sospetti iniziali del femminicidio , anche ...Le indagini Laè stata trovata morta nel suo appartamento adall'ex marito, allertato dalla figlia che da un paio di giorni non riuscita a mettersi in contatto con lei. Il Corriere ...Una donna di 33 anni trovata dall'ex in una pozza di sangue nel suo appartamento. La morte potrebbe risalire a lunedì ...Maria Antonietta Panico non è stata uccisa. L'autopsia, a quanto si apprende, avrebbe allontanato i sospetti iniziali del femminicidio. Anche se mancano ...