Trento | autopsia su Maria Antonietta Panico esclude l' omicidio

Maria Antonietta Panico non è stata aggredita. Gli esiti dell'sono attesi per le prossime ore e saranno determinanti per chiarire il giallo sulla sua ... 42 anni, era una persona nota a...Il medico legale che giovedì ha eseguito l', il dottor Dario Raniera di Verona, avrebbe escluso la presenza sul corpo della donna di ferite e traumi riconducibili a un'aggressione. Ma senza i referti definitivi delle analisi il giallo ...Maria Antonietta Panico non è stata uccisa. L'autopsia, a quanto si apprende, avrebbe allontanato i sospetti iniziali del femminicidio. Anche se mancano ...Maria Antonietta Panico ha avuto un malore, non l'hanno uccisa: ecco cosa è emerso dalle indagini sul corpo della giovane donna.