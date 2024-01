Tre rapine tra aprile e luglio a Napoli | preso 50enne

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tretra2023 a. Arrestato un. L’indagato, con un complice e a mano armata, avrebbe rapinato tre corrieri Tretra. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia diVomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A finire in carcere per effetto della misura cautelare G.C., un indagato cinquantenne. A diffondere la notizia una Comunicazione del Comando Provinciale disu delega della locale Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto gravemente ...