Travolto pure Cobolli | chi è l' ammazza-italiani che punta a far fuori Sinner

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si sta prendendo la sua rivincita, Alex De Minaur. Sconfitto dall'Italia nella finale di Coppa Davis dello scorso dicembre a Malaga, il tennista australiano beniamino di casa si conferma "-azzurri" all'Australian Open. Dopo aver sconfitto al secondo turno Matteo Arnaldi, il numero 10 al mondo faanche Flavioe approda agli ottavi del primo torneo del Grande Slam del 2024, dove affronterà il vincente della sfida tra Korda e Rublev. Netta e mai in discussione la vittoria di De Minaur: il fiorentinoha perso in 3 set senza mai essere davvero vicino a riaprire il match, con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e 8 minuti di gioco. L'ultimo italiano in gara nel tabellone maschile di Melbourne resta così Jannik, che hal'argentino ...