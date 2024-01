Travolsero due persone con il motoscafo | condannati anche in appello Un imputato | “Chiediamo scusa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La Corte d’di Brescia ha confermato le condanne per Patrick Kassen e Cristian Teismann, i due turisti tedeschi che il 19 giugno 2021 a bordo del loroRivadi notte una barca a motore sulla quale erano fermi nelle acque del lago di Garda Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti (nella foto), di 24 anni, entrambi morti. La difesa degli imputati – che erano statiin primo grado – avevano chiesto l’assoluzione. I giudici hanno inflitto quattro anni e 6 mesi a Kassen che era ai comandi dele 2 anni e 11 mesi a Teismann, proprietario del Riva. Proprio quest’ultimo poco prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio aveva chiesto e ottenuto di parlare in aula per chiedere. “Quello che è successo e ...