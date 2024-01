Traffico Roma del 19-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità 22 gennaio mi prenderanno il via i nuovi interventi di riqualificazione che riguardano Piazza dei Cinquecento e le vicine strade modifiche alla circolazione in è tutta l’aria al fine di limitare gli spostamenti di via Giolitti al solo trasporto pubblico la stessa via Giolitti sarà Dunque chiusa alMentre ai veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala saranno obbligati a svoltare su via Rattazzi proseguono gli interventi di manutenzione per i binari del tram lungo ponte Garibaldi in direzione Trastevere qui ricordiamo la chiusura del tratto fino al termine dei lavori modificato anche l’itinerario del tra moto sostituito da autobus e acittà in vista del fine settimana ricordiamo la corsa di Miguel in onore al giovane podista Gino ...