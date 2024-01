Traffico Roma del 19-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mercoledì 24 gennaio trasporti pubblici a rischio anche aa causa di un agitazione andata a livello nazionale da 6 diverse sigle sindacali i disagi saranno possibili dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio una protesta indetta in questo caso dai sindacati USB e Orsa sempre per a24ore interesserà anche la rete Cotral domenica mattina all’insegna dello Sport tra lo stadio Olimpico Ponte Milvio e Flaminio dove torna l’appuntamento con la corsa di Miguel previste chiusure aldeviazioni o limitazioni per 15 linee di sempre domenica ma nel pomeriggio in programma invece un corteo in centro dalla Circo Massimo a Viale Trastevere in questo caso cambiare itinerario saranno 27 vedi bussa dettagli sumobilita.it In ...