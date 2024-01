Traffico Roma del 19-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Luceverdemai trovati l’ascolto sul raccordo rallentamenti e code a tratti tra Tuscolana e Ardeatina su entrambe le carreggiate si rallenta sulla tangenziale in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto e la Salaria intensi gli spostamenti sulla Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia ricordiamo che nell’ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento da lunedì 22 gennaio sarà attivo e modifiche restrizioni alla circolazione in zona Termini al fine di limitare ilsu via Giolitti alla solo trasporto pubblico previste modifiche alla viabilità anche sulle limitrofi via Gioberti Cattaneo e c’è infine è tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla lineaNapoli via Formia dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria i treni che sono stati instradati sulla linea ...