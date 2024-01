Traffico Roma del 19-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prevista una manifestazione dalle ore 15:30 alle 17:30 in centro a Piazza Castellani non si escludono disagi o modifiche alla circolazione nell’area adiacente il Ministero della Salute lavori in corso su un tratto di della linea 8 sino al 21 gennaio resta chiusa alla corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Viale Trastevere deviazioni per nella verde bus che effettuano il servizio sulla linea 8 sostituendo il tram ricordiamo che per interventi di riqualificazione di Piazza dei Cinquecento dal 22 gennaio saranno attive modifiche restrizioni alla circolazione in zona Termini al fine di limitare transito su via Giolitti al solo trasporto pubblico locale ai residenti previste modifiche alla viabilità non solo su via Giolitti ma anche sulle limitrofe via ...