Traffico Roma del 19-01-2024 ore 09 | 00

(Di venerdì 19 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nell’ambito dei lavori in vista del Giubileo in programma la riqualificazione di Piazza dei Cinquecento e delle vie adiacenti alla stazione Termini a partire da lunedì 22 gennaio saranno disposte modifiche alla viabilità nell’area intorno a via Giolitti in particolare tratto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento sarà riservato al trasporto pubblico locale i veicoli in arrivo dal sottopasso di via Marsala saranno Dunque obbligati a svoltare su via Rattazzi nuove discipline dianche su via Gioberti Piazza Manfredo Fanti via Cattaneo Piazza di Santa Maria Maggiore via Farini e via Amendola lavori ai binari del tram chiusa la corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Trastevere possibili le ripercussioni alsu ...