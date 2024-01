Traffico Roma del 19-01-2024 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto rallentamenti e code per immettersi sul Raccordo Anulare dalla diramazione disud e sul raccordo si sta in fila lungo la carreggiata interna tra Ardeatina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale bevi code da Salaria via dei Campi Sportivi in direzione di San Giovanni file nel tratto Prenestina viale Castrense in aumento Come di consueto ilsulle principali consolari verso il centro cittadino trafficata la cassa in coda tra la Storta la Giustiniana incolonnamenti poi su via Flaminia 3 accordo e via dei Due Ponti stessa situazione per la via Salaria file tra via di Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale est e sulla via Pontina e rallentamenti tra Pomezia e Castel di Decima poi ...