Tra celebrità e diritto alla privacy | è giusto chiedersi perché Kate sta male?

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Una vita in bilico trae bisogno di. La principessa, operata all’addome, resterà in ospedale per un tempo che potrà arrivare fino a 2 settimane e lascia gli impegni pubblici fino a dopo Pasqua, chiedendo che le sue informazioni mediche personali rimangano private. E’allora continuare a domandarsi cos’ha? Ad analizzare per l’Adnkronos Salute “il conflitto drammatico fra due principi generali che si scontrano in maniera non componibile” è Massimo Di Giannantonio, past president della Società italiana di psichiatria (Sip). “Il primo principio – osserva – è quello del/dovere dell’opinione pubblica di essere informata, soprattutto, quando si tratta di personaggi pubblici che hanno valenze politiche e di governo,la valenza ...