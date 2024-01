Tour Down Under 2024 | in volata è sempre e solo Sam Welsford Da domani sarà battaglia per la generale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non c’è due senza tre per Sam, che bissa il successo di ieri e si porta a casa la terza vittoria di tappa in altrettante volate al. Nell’ultima occasione per le ruote veloci di questa corsa australiana (dainfattilotta serrata per la vetta della) il velocista della Bora-Hansgrohe si fa un gran regalo di compleanno, andando così a meno uno dal record di quattro vittorie in un’edizione della breve corsa a tappe fissato in passato da Caleb Ewan nel 2017, da André Greipel nel 2008 e da Robbie Mcewen nel 2002. Giornata piuttosto tranquilla anche quella di oggi per il gruppo, che controlla la corsa senza problemi nei 136 km previsti per la quarta frazione da Murray Bridge a Port Elliot, in una giornata ...

Ecco il calendario completo delle gare UCI del 2024 GENNAIO 16 - 21 Gennaio: SantosUnder (Australia) 28 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) FEBBRAIO 19 - 25 Febbraio: ...