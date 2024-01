Torna ‘Splendida Cornice’ con Geppi Cucciari | la sigla cult per i 70 anni della Rai

Leggi su funweek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un altro inizio scoppiettante per la nuova stagione – la terza – di Splendida Cornice, il programma di Raiura prodotto con Itv Movie, in onda tutti i giovedì in prima serata. Nella, che riprende Tanti auguri –del programma Ma che sarà del 1978 –, ancora una volta vestita come Raffaella Carrà, canta e balla. Le parole sono tuttavia riadattate ai tempi moderni e la conduttrice ironizza: «Guardando i palinsesti io mi sono stupita che questa sera, nove e venti, siamo ancora qui su Rai3».ta in prima serata – da giovedì 18 gennaio alle 21.20 su Rai3 – con una nuova edizione del programma di Raiura Splendida Cornice. Oltre due ore di intrattenimento ...