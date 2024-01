Torna Padel Trend Expo

Arriveranno al Bonatleti anche dalla Norvegia e dalla Danimarca, ma anche una coppia ... Con il primo Promises dellanno in programma in Sveziala straordinaria culla del talento della Fip, ...Al SunRimini c'è la possibilità di noleggiare tutta l'attrezzatura (Info: www.facebook.com/... Questa settimanaper 'Lo Sport incontra la Cultura', un modo originale per scoprire la città ...Dopo il successo dello scorso anno con l’edizione numero “zero” che ha coinvolto oltre 18.000 persone di cui “solo” 2.000 messe in campo dagli organizzatori sui 6 campi allestiti per l’occasione, ...La sesta puntata di MasterChef Italia 13 ha visto il ritorno di Davide Scabin come giudice aggiunto, ma anche dalle scintille tra Kassandra e Michela, con quest’ultima che si salva al pressure test us ...