(Di venerdì 19 gennaio 2024) . Accadrà domenica 12 maggio durante la nona tappa della competizione ciclistica, che attraverserà i 206 chilometri tra Avezzano e Napoli. “E’ un’occasione preziosa – sottolinea il vicesindaco ed assessore al turismo Filippo Monaco – e per coglierla al massimo delle nostre potenzialità stiamo lavorando da giorni in team con Il Blog di Giò.

... trae Riad. vedi anche Supercoppa Italiana, dove vedere Napoli - Fiorentina e Inter - ... La classifica Il 38enne portoghesein cima alla classifica Forbes dei calciatori più pagati al ...Savoia), seguita da Nientemale (LNI) e da Cosixty 8 (C. N. Torre Annunziata). Nella classe Gran Crociera, al primo posto Vagamondo, davanti a Blue Spirit e Velabianca, tutte della LNI Napoli.Torna a Pozzuoli il Giro d’Italia Torna a Pozzuoli il Giro d’Italia. Accadrà domenica 12 maggio durante la nona tappa della competizione ciclistica, che attraverserà i 206 chilometri tra Avezzano e ...Dopo il lungo stop legato alle festività natalizie, tutti pronti a scendere di nuovo in mare per la quinta tappa del Campionato Invernale d’Altura di Napoli. Di scena, il ...