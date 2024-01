Torino | Cairo | 'Buongiorno non si muove' E risponde su Lovato

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Urbano, presidente del, ha parlato a Sky dopo la fine di un incontro con l'agente di(e non solo), Beppe Riso: "Con Be...

Urbano Cairo , Presidente del Torino , non venderà Alessandro Buongiorno al Milan in questo Calciomercato invernale. Il punto della situazione (pianetamilan)

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 18 gennaio 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Tuttosport – Cairo fa muro al Milan : Buongiorno non si muove da Torino Il Milan è fortemente interessato ad Alessandro Buongiorno . Tuttavia il ... (forzazzurri)

Il Milan, per cercare di convincere il Torino a cedere Alessandro Buongiorno, ha provato a inserire come contropartita tecnica nell'affare... (calciomercato)

...l'insormontabile ostacolo rappresentato da Urbano, rischia di dover pronunciare il termine " arrivederci " alle possibilità di acquistare il difensore in estate. Il Presidente delha ...S olo una forzatura del difensore del, sotto contratto fino al 2028, potrebbe obbligarea sedersi ad un tavolo delle trattative, ma dubito molto che ciò possa succedere . Il Milan solo ...Urbano Cairo, presidente del Torino, ribadisce il concetto su Alessandro Buongiorno. E lo fa a Sky Sport, dopo un incontro con l'agente del difensore avvenuto nella tarda serata di ieri: "Con Beppe Ri ...Dopo la lunga ricerca del Milan per un difensore, l’attuale prima scelta è Alessandro Buongiorno. Billy Costacurta ha espresso la sua opinione sull’opportunità che il Milan debba fare una mossa per il ...