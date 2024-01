Torino | Buongiorno fa gola a tutti | il retroscena Bayern

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alessandrosarebbe finito nel mirino di diversi club, non solo il Milan ma anche illo starebbe seguendo da tempo Il centrale granata è al momento tra i più attenzionati fa i difensori in Europa. Il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 35 e i 40 milioni e Cairo ha ribadito più volte che a gennaio non si vede. I rossoneri ci hanno provato e ci stanno provando per vincere la concorrenza del colosso bavarese in grado di mettere paura soprattutto per il mercato estivo. La situazione è chiara e in estate potrebbe scatenarsi un’asta attorno al giocatore. Ildi Tuchel lo vorrebbe visti i continui problemi muscolari di De Ligt. Dopo l’Europeo con l’Italia potrebbero aprirsi scenari ulteriori perché sicuramente in azzurrosarà protagonista.