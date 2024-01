TNA | Annunciato il debutto di Ash By Elegance ex Dana Brooke

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ash Byè apparsa a TNA Hard to Kill lo scorso sabato, mettendo subito gli occhi sul Knockout Championship vinto da Jordynne Grace. Pochi giorni dopo, Ash ha confermato di aver firmato per la compagnia e poche ore fa, la TNA stessa, attraverso i social media, hache l’atleta prenderà parte alle registrazioni del prossimo episodio di Impact e che potrà, dunque, entrare in azione. Non è ancora noto chi affronterà l’ex. Un nuovo inizio Ash byha, inoltre, parlato della sua recente firma a Busted Open Radio: “Vedrete grinta e determinazione e un lato di me che la gente non ha mai visto. Quando ero nello spogliatoio, avevo già detto a qualcuno: ‘Non mi è mai stata data l’opportunità di mostrare il mio vero potenziale’. L’unico incontro in cui mi sono ...

