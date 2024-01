TIROCINANTE ADETTO A ALLA GRIGLIA

Leggi su giornaledellumbria

INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 24/12/2023 SETTORE: Turismo e RistorazioneSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa, ricerca per ristorante/pub di Ponte San Giovanni un ADDETTO/Ada inserire in tirocinio della durata di 6 mesi. Mansioni: cuocere carni e pesci che sino. Si richiede disponibilità full time. Preferibilmente automunito/a. Sede di lavoro: Ponte San Giovanni Tipologia d' inserimento: Stage 6 mesi.