Ti ricordi… Kwame Ayew | il ghanese con le treccine che mandò in tilt i telecronisti | oggi fa il predicatore

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La settimana prima un’ottima prestazione: un ragazzino di vent’anni che fa arrabbiare Costacurta creando qualche grattacapo al Milan dei record. Stavolta arriva il gol, una scivolata che porta in vantaggio il Lecce inguaiatissimo di Jurlano contro il sorprendente Parma di Scala il 16 gennaio del 1994, 30 anni fa. Due pareggi, due punti importanti contro due squadroni che tuttavia, anche se è solo gennaio, non servono praticamente a nulla: dopo lo 0 a 0 col Milan e l’1 a 1 col Parma, il Lecce ha 6 punti in 19 partite e la squadra più vicina è la Reggiana che ne ha 14. Irrimediabilmente ultimo quel Lecce, in un’annata partita con cinque sconfitte consecutive, con quella dolorosissima in casa nel derby col Fa, famosa in particolare per il rigore del compianto Gaucho Toffoli, con Franco Mancini che ha il tempo di tuffarsi da un lato della porta, rialzarsi e prendere ...