Tetto al contante a 10mila euro | così l' Ue schiaffeggia la sinistra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nell'ambito delle nuove norme comunitarie sull'anti-riciclaggio, l'Ue fissa a 10milailmassimo al cash. Smentita la sinistra, che in Italia si era indignata per il limite alzato a 5mila dalla Meloni

I Paesi potranno imporre limiti inferiori. Più spazio ai controlli delle identità. Obbligo di due diligence su chi investe oltre 1.000 euro in ... (ilsole24ore)

I Paesi potranno imporre limiti inferiori. Più spazio ai controlli delle identità. Obbligo di due diligence su chi investe oltre 1.000 euro in criptovalute Obbligo di due diligence su chi movimenta ...... nella legge di Bilancio 2023, ile' stato alzato a 5mila euro. Una decisione che ha ... che non c'e' correlazione tra evasione e circolazione del. L'evasione si combatte introducendo un ...L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 6 metri, ma la dinamica non è ancora stata ricostruita. Addosso aveva l’imbracatura di sicurezza, che potrebbe essersi sganciata. Sul posto è interven ...Roma, 19 gen - “Sul tetto al contante l’Unione europea rifila un sonoro schiaffone agli 'europeisti' di complemento di Pd e M5S. Infatti, nell’ambito del pacchetto delle norme antiriciclaggio, l’Ue ha ...