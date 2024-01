Test Medicina | la bocciatura del Tar che salva i vincitori | annullati i criteri delle prove ma confermate le graduatorie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non rispetta idi meritocrazia: per questo ildi ingresso dello scorso anno, alla Facoltà di, è stato bocciato dal Tar del Lazio. Proprio al Tribunale...

Per i giudici "il meccanismo introdotto dall'amministrazione non soddisfa le richiamate esigenze". Esultano i ricorrenti: “Vittoria per la ... (ilgiornale)

Mentre il ministero dell'Università temporeggia, gli atenei privati proseguono con iper l'accesso alla facoltà die fanno manbassa di iscritti. E di soldi. Sì, perché a differenza degli atenei pubblici, possono scegliere quando convocare gli aspiranti medici per i quiz. ......recentemente pubblicato le raccomandazioni rivolte ai medici digenerale per una... L'esecuzione didiagnostici inappropriati può comportare risultati falsi positivi, nonché l'...Il Tar per il Lazio ha annullato le prove d’accesso alla facoltà di Medicina per l’anno accademico 2023/24. La sentenza è la n. 863 del 17 gennaio 2024. Con la stessa vengono garantite le iscrizioni d ...Il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni bocciati alla prova del 2023, andando ad annullare anche gli stessi bandi di concorso ...