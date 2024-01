TESO | Annunciato Gold Road con Trailer | Uscita e dettagli

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In occasione del Developer Digital Xbox di ieri, Bethesda ha presentato il nuovo capitolo della serie The Elder Scrolls Online, insu PC e Mac il 3 Giugno e su Xbox e PlayStation il 18 Giugno, a seguire tutti isu. Avete già saputo di The Elder Scrolls Castles? Il nuovo gioco free to play Mobile?un nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online Il cuore pulsante diè il suo ricco contenuto narrativo, che offre agli appassionati giocatori ben 30 ore di emozionante storia. Rivisitando un luogo già esplorato in passato, in The Elder Scrolls IV: Oblivion, e collegandosi agli eventi del capitolo Necrom dell’anno precedente, il gioco offre una trama intricata che coinvolge i giocatori in un’indagine su Ithelia, un principe ...