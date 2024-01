Terribile schianto sulla SS100 | 4 feriti

Leggi su tarantinitime

Ancora incidentiStrada Statale 100, teatro di tragedie come quella in cui il 27 novembre hanno perso la vita 3 militari dell'Esercito di stanza ad Altamura. Un altrosi è verificato nella serata di venerdì 19 gennaio su quel tratto di strada, nel territorio di Mottola: il bilancio è di 4 persone ferite, fortunatamente non in modo grave e trasportate in ospedale. Lo scontro è avvenuto in direzione Bari, all'altezza di un'area di servizio. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Massafra e i vigili del Fuoco.