Terra Amara | anticipazioni 21 gennaio | Hakan è innamorato di Zuleyha?

(Di venerdì 19 gennaio 2024)21: grosse novità pernella puntata della sua storia che andrà in onda domenica sera dalle 21.20 su Canale 5…Scopriamone qualcuna (e non dimenticate nemmeno l’appuntamento pomeridiano delle 14:10)!21: gli Yaman in festa per Leyla e… Una gioia per: la sua figlioletta Leyla è tornata dall’ospedale (ricordate cosa era successo?)! Per celebrare l’evento, gli Yaman decidono di organizzare alcune iniziative benefiche.(Ibrahim Celikkol, protagonista maschile di “My Home, My Destiny” nel ruolo di Mehdi accanto a Demet Ozdemir/Zeynep) apprende il fatto da Abdulkadir e corre alla residenza della ...

Infine, al terzo posto, in onda su su Canale 5, con 2 milioni 816 mila spettatori e il 14.4% di share. Il monologo del dottor Riccardo (Pierpaolo Spollon) Il vero protagonista della ...Nuove, sconvolgenti, Anticipazioni giungono dalla Turchia sulle nuove puntate di. Le trame della soap, in onda su Canale 5, rivelano che F adik commetterà un terribile errore che avrà la piccola Leyla come vittima. In pericolo di vita la bambina sarà portata di corsa ...Zuleyha in arresto per l'omicidio di Umit, ma viene subito rilasciata in quanto le sue impronte non sono presenti nell'arma che ha ucciso la ragazza ...Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5. Le trame della soap rivelano che la piccola Leyla sarà vittima di un terribile incident ...