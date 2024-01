Terra Amara Anticipazioni 20 gennaio 2024 | Fikret geloso di Zuleyha ed Hakan!

Al terzo posto, '' su Canale 5, con 2.816.000 spettatori e il 14.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.055.000 spettatori, share 6.Su Canale 5 è andato in onda un nuovo triplo appuntamento con, mentre Italia 1 ha trasmesso Napoli - Fiorentina, semifinale della Supercoppa italiana giocata a Riyad. Ecco i dati auditel ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di giovedì 18 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori show, documentari e sopratutto ...Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende ...