Ternana-Cittadella e Cosenza-Venezia | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 19 gennaio 2024)sono valide per la ventunesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliIl cammino fatto fino al momento dalè a dir poco straordinario. Dopo un avvio un po’ così la squadra di Gorini ha iniziato a vincere partite su partite e adesso si trova a soli due punti dallaA diretta. Nell’ultimo turno, quello che ha acceso i riflettori sul 2024, i veneti hanno battuto il Palermo, rimanendo agganciati a quelle che al momento andrebbero subito nella massima. Si sogna a occhi aperti. Breda, tecnico della(Lapresse) – Ilveggente.itLainvece ha ripreso male, ...