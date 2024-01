Tentato omicidio nel Lodigiano | 40enne in fuga fermato a Villa d’Almè

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La sera di martedì (16 gennaio) è arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Lodi una richiesta di intervento a Casalmaiocco per esplosioni di colpi d’arma da fuoco nel parcheggio di un condominio adiacente a un parco giochi. Nell’occasione è rimasto ferito un uomo italiano 50nne, trasportato d’urgenza all’Ospedale di Vizzolo Predabissi con una ferita alla gamba sinistra. Le immediate e serrate indagini, che hanno visto impegnati gli uomini del Reparto Operativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Lodi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lodi, hanno consentito di ricostruire nei dettagli l’accaduto sin dalle prime battute. L’uomo, ascoltato al pronto soccorso, ha riferito in merito a un incontro legato a un credito maturato nell’ambito degli stupefacenti non onorato, motivo per il quale era stato aggredito e ferito. Le immediate perquisizioni hanno permesso ...