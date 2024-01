Tenta di rubare legna | ma viene fermato dai carabinieri | 65enne denunciato

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione di Frasso Telesino (BN) hanno bloccato un sessantacinquenne del posto, mentre era intento a tagliare dei rami dagli alberi di un fondo privato, da utilizzare per il camino, il cui rimorchio era in parte già stato riempito per essere portato via. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, ha chiamato iche sono riusciti a beccare il malfattore che ora dovrà rispondere dito furto aggravato e danneggiamento. Laè stata restituita al legittimo proprietario. L'articolo proda Anteprima24.it.

